شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية للعلاج مجانا فى مستشفى مرسى مطروح لمدة ٣ ايام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قسم العمليات بالمستشفى العام اليوم الاثنين حالات قافلة الرمد وجراحة العيون الحالات المحولة من مدينة الضبعة لعمل عمليات جراحية حيث وصل عدد الحالات المحولة اليوم ٤٣ حالة منهم ٣٥ حالة مياة بيضاء وزرع عدسات مرنة داخل العين .



ومن المقرر أن تبدأ أولى أيام القافلة في مدينة مرسى مطروح غدا الثلاثاء والتى تاتى تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،وتحت إشراف الدكتور احمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى وبنك الشفاء وا لجمعية الشرعية وتستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصراً ومن المقرر حضور ٤٠٠ حالة يومياً .



وعن استعدادات المستشفى العام فقد صرح الدكتور صبري شعبان نائب المدير بأن الكشف سيكون بمبنى العيادات الخارجية في أربعة غرف كشف منفصلة وأربعة غرف عمليات نظراً لكثرة العدد المتردد على القافلة مع وجود إقامة بسعة ٣٠ سرير داخلي للحالات التي تحتاج متابعة بعد العملية وكبار السن وذوي الهمم .



و تناشد إدارة المستشفى المواطنين بارتداء الماسكات والمحافظة على التباعد الإجتماعي وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع إنتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة الجميع.