شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم بتقنية الهولوجرام قريبا في قصر عابدين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبق الماضي وسحر التاريخ، نستحضره من أجواء الزمن الجميل، في حفلات فنية لكوكب الشرق أم كلثوم، في سهرتين متتاليتين على المسرح بتقنية الهولوجرام.

وتأتي ذلك برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، ومع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية وتقنية الهولوجرام.

وتُقام السهرتان داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، ويُسمح فيهما باستقبال الجمهور، مع اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وجدير بالذكر انه، قد أقيم من قبل حفل كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، وأقيم أيضا في دار أوبرا دبي، وحقق الحفلان نجاحاً كبيراً وحضوراً جماهيرياً لافتاً، ومن المتوقع أن تقام حفلات مماثلة في مدن ومناطق أخرى حول العالم، ومحاكاة أجواء حفلات أم كلثوم الحية في القرن الماضي. Advertisements