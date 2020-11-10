شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مرشح مستقبل وطن بدائرة المنزلة بعد ساعات من خسارته انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفى المرشح مصطفى محروس مصطفى مرشح حزب مستقبل وطن في انتخابات النواب بدائرة مركز المنزلة، مساء اليوم، بعد ساعات من اعلان خسارته للإنتخابات في الجولة الأولى متأثرا بإصابته في حادث منذ شهر .

وكان المرشح مصطفى محروس حصل في الجولة الأولى على 12884 صوت ليحل في المركز الخامس حسب عدد الأصوات مما يحرمه من الدخول في جولة الإعادة.

وكتب على الصفحة الرسمية قبل الإعلان عن وفاته بساعتين «الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل، نشهد الله أننا دخلنا السباق الإنتخابي بشرف، وخرجنا بشرف، دون استخدام أي طرق ملتويه وغير مشروعه، فيما اقتصرنا الصدق والأمانة والنزاهه على جميع وسائلنا وكل أساليبنا، شكراً لكل الشرفاء.. شكراً لكل المخلصين، شكراً لكل الرافضين تجارة الضمائر المشينة المخزيه، شكراً لـ 12884 صوتاً دون أدنى مقابل، شكراً على دعمكم وثقتكم واختياركم رغم ما عانيناه سوياً، وسنبقى معاً، وسنظل نسعى جاهدين أن نحقق شيئاً ولو بسيطاً يخدم المواطن البسيط الذي يستحق حياه كريمه، لنبقى معاً.. معاً نستطيع».

وأعلن عدد من أصدقائه وأهالى دائرته على صفحاتهم الشخصية وفاته متأثرا بحادث أليم تعرض له من شهر حيث انقلب بسيارته في مياه الترعة ونتج عنها إجراء جراحه عاجلة بالمخ ونتيجة للإجهاد خلال فترة الإنتخابات وقبلها تدهورت حالته وتوفى مساء اليوم«