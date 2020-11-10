بينهم أبناء حسن مالك.. إدراج 161 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أدرجت محكمة جنايات حلوان، 161 متهما من بينهم أبناء القيادي الإخواني حسن مالك على قوائم الكيانات الارهابية بعد طلب تقدمت به النيابة العامة لمدة 3 سنوات.

صدر القرار في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي ومحمد شرف الدين.

أسماء حسن مالك المدرجين هم: ألفت عز الدين يوسف مالك، أنس حسن عز الدين يوسف مالك ، حسام عز الدين يوسف مالك، حمزة حسن عز الدين يوسف مالك، خديجة حسن عز الدين يوسف مالك ، سناء عز الدين يوسف مالك، عائشة حسن عز الدين يوسف مالك، عمر حسن عز الدين يوسف مالك، محمد عز الدين يوسف مالك، محمود عز الدين يوسف مالك.