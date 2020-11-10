شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد منطقة الهبوط الأرضى بشارع 15نتيجة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شارع ١٥ بمنطقة الكيلو ٢ فور ورود استغاثة من سكان المنطقة بحدوث هبوط أرضي بالمنطقة من تداعيات الطقس السئ وهطول الأمطار الغزيرة على مدار اليومين الماضيين، رافقه رضا جاب الله رئيس مركز مدينة مرسى مطروح والمهندس ابراهيم خالد مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والمهندس أحمد نصر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحى بالمحافظة.

وجه المحافظ بسرعه ردم و إصلاح الهبوط الأرضي بالشارع الرئيسي والشوارع الجانبية بالمنطقة وتسويتها مع إعادة الشئ لأصله بعد الانتهاء من أعمال حفر الصرف الصحي بالمنطقة، كما شدد على سرعة شفط مياه الأمطار المتراكمة بالمنطقة لتيسير حركة السير للمواطنين.

وحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على التواجد بالمنطقة لمتابعة أعمال الإصلاح وتسوية الأرض لأكثر من ساعتين متواصلتين، موجها بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة، ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة التعامل مع أى بلاغات خلال فترة عدم الاستقرار للسيطرة على كافة الآثار السلبية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية والتيسير على المواطنين.

محافظ مطروح يزور منطقة الهبوط الارضى بشارع 15نتيجة السيول

محافظ مطروح يزور منطقة الهبوط الارضى بشارع 15نتيجة السيول