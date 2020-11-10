شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: لا ضرائب جديدة على قطاع الأعمال أو المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن وزارته في سياستها الضريبية حريصة على المواطن بالأساس، حيث تتسم بالعدالة، لأن إيرادات الدولة تعتمد بنسبة 75% على الضرائب لكن في دول أخرى مثل بريطانيا تعتمد في إيرادها على نسبة 90% من الضرائب.

أضاف وزير المالية في حواره إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن ضبط الموازنة سيمكن من زيادة رواتب المهن الطبية والمعلمين وباقي الفئات وزيادة رواتب المعلمين ليست الأخيرة، لأنه كلما توافرت المساحة في الموازنة العامة سيتم الرجوع مرة أخرى للأطباء والمهن الطبية والمعلمين.

تابع: «المرحلة المقبلة من التأمين الصحي سيتم تطبيقها في الأقصر والإسماعيلية ورئيس الجمهورية وجه بتوفير التمويل الخاص بمنظومه التأمين الصحي والمبالغ جاهزة لكن عدم التسريع في تطبيق هذه الخطوات لكوننا نعمل على تدشين نظام حقيقي عبر البنية التحتية وخلاف كافة أطراف منظومة العمل والمحافظات تتباين في إحتياجاتها وبالتالي القضية ليست التمويل، بل القضية هي المنظومة الكاملة التي تحقق التغيير الشامل في حياة المواطن».

ونفي الوزير أن تكون لدى وزارته خطة فرض ضرائب جديدة على المجتمع المصري سواء المواطن أو القطاع الخاص قائلاً «ليس لدينا خطة لفرض ضرائب جديدة على قطاع الأعمال أو المواطنين». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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