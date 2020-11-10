شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: استهداف 655 ألف طالب للحملة القومية ضد الطفيليلات المعوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور فيصل جودة وكيل الشؤون الصحية في المنوفية عن انطلاق اليوم الأول لتنفيذ الحملة القومية ضد الطفيليات المعوية .

وتشمل الحملة تلاميذ المرحلة الابتدائية ( حكومي- ازهري- خاص ) ورياض الأطفال 9/11/2020 إلى 19/11/2020 بجميع المدارس الابتدائية بالمحافظة، وذلك بعقار الميبندازول قرص واحد للجرعة والعقار آمن وفعال وقابل المضغ وذو طعم مقبول وذلك لخفض معدل انتشار الديدان المعوية.

أكد «جودة» أنه تم الإعداد للحملة وتجهيز وتدريب الفرق الطبية المشاركة، وذلك لضمان سير عملية التجريع بصورة صحيحة، لافتة، إلى أن الحملة تستهدف تجريع ( 665000 ) ألف تلميذ بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة مشيرا إلى. أن عدد الفرق بالحملة هو ( 406 ) وأنه تم التنبيه على فرق الحملة على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية اثناء التجريع وارتداء الواقيات واستخدام الطلاب الاكواب الخاصة بهم.