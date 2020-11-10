شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: «أزمة كورونا علمتنا أن القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي المستقر لمصر في ظل جائحة كورونا دفع صندوق النقد الدولي إلى تعديل توقعاته لنمو الاقتصاد.

قال «معيط» في لقاءه ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، إن إيرادات الموازنة شهدت إرتفاعًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يقدر بنحو 18.4% مقارنة بذات الفترة من العام المنقضي، كاشفًا عن إرتفاع ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14.1% بسبب الإصلاحات الضريبية.

أوضح وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.5% مقابل 7.9% خلال العام المالي الماضي، مع خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى 85% مقابل 87% خلال العام المالي الماضي بالاضافة إلى إستهداف تحقيق فائض أولي للموازنة العامة بنسبة 0.5%.

رأى الوزير أن الدروس المستفادة من جائحة كورونا أسهمت في تعزيز سياسات الاستعداد دوماً لازمات محتملة، قائلًا «أزمة كورونا علمتنا الاستعداد دائمًا لحدوث أزمات وبالتالي توفير الاحتياجات ولابد من زيادة قدراتنا بعد كورونا الصناعية والزراعية وغيرها، وإتعلمت أن القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود».

حول دعم القطاعات المتضررة مثل العمالة المؤقتة والصادرات، قال وزير المالية: «قدمنا 3 مليارات جنيه للعمالة الموقتة في ظل أزمة كورونا ومستمرون في تنفيذ ذلك بالاضافة لسداد نحو 4 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال الأزمة، حيث أن قطاع الصادرات تضرر جراء الجائحة».

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».

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