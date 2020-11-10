شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي كفر الشيخ يستغيثون من تجاهل صيانة كوبري دسوق وسرقة قضبانه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث أهالي محافظة كفر الشيخ من تجاهل المسؤولين أعمال الصيانه لكوبري دسوق العلوي على النيل بفرع رشيد، حيث أكل الصدأ الحديد الخاص بالكوبري، وقام بعض الخارجين على القانون بسرقة كميات كبيره من الحديد المستخدم لحماية المواطنين من السقوط في النيل بمساحات كبيره، حيث أن الكوبري يبدأ من مدينة دسوق وحتة مدينة الرحمانيه بالبحيره فوق النيل، ما أصبح يمثل خطوره على حياة المواطنين.

وقال أحمد بظاظو، موجه عام بإدارة دسوق التعليميه أنه إضافة لذلك ومنذ عدة شهور فهذا الكوبري لاتوجد به أي إضاءه ليلا، إضافة إلى أن هذا الظلام يمثل خطورة على حياة المواطنين، وتعرضهم للسرقه، مطالبا بسرعة إضاءته حفاظا على أرواح المواطنين، وليعود لمنظره الجمالي، حيث أنه كلف الدوله أموال طائله.

وطالب صبري عتمان، محام بالنقض بسرعة صيانة الكوبري ودهان أعمدة الكهرباء، وتركيب الحديد الناقص من الكوبري، ودهانه، إضافة لصيانته وتجميله ليعود كما كان بمنظره الجميل .

ويعتبر كوبري دسوق العلوي مقام على النيل بفرع رشيد من أطول الكباري على النيل، ويصل طوله لأكثر من 2 كيلومتر، وافتتحه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في الثمانينات، بحضور رئيس الوزراء أنذاك الدكتور عاطف صدقي، ومجموعه من الوزراء، والمهندس نبيل حلاوه المحافظ الأسبق.

من جانبها قالت المهندسه عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق لـ«المصري اليوم»، إنها ستستدعي المهندس المسؤول عن هذا الكوبري والذي يتبع الهيئه العامة للطرق والكباري، ولتلافي تلك الملاحظات حرصا على حياة المواطنين، وصيانة الكوبري ودهانه، وصيانة أعمدة الإنارة والكابلات الكهربائيه.

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كوبري دسوق العلوي ليلا

مهندسه عايده ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق

كوبري دسوق العلوي ليلا

كوبري دسوق العلوي ليلا

محافظ كفرالشيخ