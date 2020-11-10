باحث في علم الفيروسات: «الصحة العالمية» سوف توافق على أي لقاح فعال بنسبة 50%

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور إسلام حسين، باحث متخصص في علم الفيروسات، إن إعلان الصحة العالمية عن فعالية لقاح «فايزر» بحلول مارس 2021 هو نتائج مبشرة للغاية بأن هناك حلول في المستقبل القريب للقضاء على فيروس كورونا.
وأضاف الدكتور إسلام حسين، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن منظمة الصحة العالمية سوف توافق على أي لقاح فعال بنسبة 50%، ويتم استخدام اللقاح على المصابين بأعراض طفيفة.
وأوضح أننا نطمح بأن اللقاح يقي من العدوى الطفيفة، وليست الحالة الشديدة، لافتاً إلى أن اللقاح الفعال يوفر وقاية ضد العدوى، أما لقاح «فايزر» يقلل من الأعراض الخفيفة، وقدرته على الوقاية ضد المرض الخفيف بنسبة 50%.
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