شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مديرة مدرسة ثانوية للتحقيق لتخطيها رؤسائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سهام يوسف عبدالله وكيل وزارالتربية والتعليم في بني سويف، إحالة مديرة مدرسة ثانوية تجارية إلى التحقيق بالشؤون القانونية، على خلفية تخطيها رؤساءها في العمل، وعدم إبلاغ مدير التعليم التجاري ومدير الإدارة التعليمية، تجاه تواجد عدد من طلاب مدرسة أخرى داخل المدرسة، أو مسؤولي الأمن بالمديرية أو الإدارة .

وقالت وكيلة وزارة التربية والتعليم: «هناك قواعد ولوائح يجب اتباعها في العمل وعدم تخطيها وهو ما لم تفعله مديرة المدرسة وتم إحالتها للتحقيق.

وأضافت «دخل عدد قليل من طلاب مدرسة أخرى لم يتعدى 3 طلاب إلى مدرسة ثانوية تجارية، وقبل أن تحتوي مديرة المدرسة المشكلة وتتواصل مع مدير المدرسة الأخرى أو تتواصل مع مسؤول الأمن أو التعليم التجاري أو مدير الإدارة، أبلغت الشرطة مباشرة تجاه الطلاب».

وقالت «في الأصل جميع الطلاب أبنائنا فنحن وزارة التربية والتعليم، هدفنا تقويم الطالب وتربيته قبل تعليمه، وليس وضع في محل الإتهام».

وفي سياق آخر أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه في إطار استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة أبنائنا الطلاب والمعلمين، تم تسليم عدد 3621 كاشفا للحرارة على جميع المدارس، موزعة كالتالي 785 كاشفا لإدارة بني سويف، و507 لإدارة إهناسيا التعليمية، و528 لإدارة ببا التعليمية، و412 لإدارة سمسطا التعليمية، و496 لإدارة الفشن التعليمية، و495 لادارة الواسطى التعليمية، و398 لإدارة ناصر التعليمية.

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