شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأقصر» يكرم الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية والمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الدكتور عبداللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر وهشام عبدالستار مدير عام إدارة الشؤون التنفيذية والخدمات بالمديرية، احتفالات تتويج الطلاب والطالبات الفائزين على مستوى المديرية والجمهورية . بدأ الحفل بكلمة ترحيب من فتحى أبوالوفا يوسف مدير عام إدارة إسنا التعليميه للحضور وأوليا الطلاب الحاصلين المراكز المتقدمة في المسابقات جمهورياً. كما تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر التهنئة للطلاب والطالبات على تحقيق المراكز المتقدمة جمهورياً بإدارة إسنا التعليمية، وتمنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر للطلاب والطالبات الفائزين التوفيق والنجاح الدائم وطلب من خلال زيارته الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة. وقدم «عبداللطيف» شهادات التقدير والاحترام والهدايا إلى الطلاب والطالبات الفائزين ومدراء المدارس وعلى رأسهم الطالبه زينب حسن عبدالعال الضوى لحصولها على مستوى الجمهورية ترتيب العشر الاوائل في مسابقة تحدي القرأه العربي، متمنين لها التصفيات النهائية بدولة الإمارات العربية. الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم الأقصر» يكرم الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية والمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.