شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المستدامة» يدعم المرأة المعيلة بدواجن وأعلاف بالمناطق الأكثر احتياجا بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار توجيهات الدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء وتكليفات المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد برفع المستوي المعيشي للمرأة البدوية داخل المجتمعات المحلية

قامت إدارة المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بتوزيع عدد كبير من بطاريات الدواجن بالإضافة إلي اعلاف وعدد 50 دجاجه لكل سيدة بعدد 20 سيدة بمراكز الدعم الفني المنتشرة من رأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني .

حيث قامت المهندسة فاطمة عبد الحاكم مدير إدارة تنمية المرأة والمهندسة هالة محمد ويرافقهم المهندس محمد الطباخ مسئول اداره التخطيط بمركز الدعم الفني والإرشادي بمرسي مطروح والمهندس أحمد اسرافيل مدير وحدة الدعم الفني والإرشادي برأس الحكمة.

وذلك لتوزيع الدواجن علي السيدات بمناطق المجتمع الرابع والسادس والسابع وبالإضافة إلي المجتمع الأول والسادس الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

كانت هذه تفاصيل خبر «التنمية المستدامة» يدعم المرأة المعيلة بدواجن وأعلاف بالمناطق الأكثر احتياجا بمطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.