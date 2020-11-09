شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة وإنارة بموقف البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضيه جنوب الأقصر، اليوم الاإثنين، بحملة نظافة فى موقف البياضيه وصيانة لأعمدة الإنارة بالموقف، حيث قامت إدارة النظافة والتجميل بالمدينه برفع المخلفات المتواجده بالموقف وتهذيب الاشجار .

كما قامت إدارة الكهرباء بالمدينة بصيانة الكشافات وتغيير التالف منها وتم صيانه وتغيير ٢٠ كشاف إضاءة ورفع مخلفات تقدر ب ٦ طن، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شارك في الحملة كلا من نائب رئيس المدينه عبد المحسن ربيع، ومدير النظافه طه أبو القاسم، ومهندس حمادة قنديل رئيس قسم الكهرباء بالمدينة، وعمال مجلس المدينة .