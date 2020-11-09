أخبار مصر

حملة نظافة وإنارة بموقف البياضية جنوب الأقصر

0 نشر
محمد السمكوري 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة وإنارة بموقف البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضيه جنوب الأقصر، اليوم الاإثنين، بحملة نظافة فى موقف البياضيه وصيانة لأعمدة الإنارة بالموقف، حيث قامت إدارة النظافة والتجميل بالمدينه برفع المخلفات المتواجده بالموقف وتهذيب الاشجار .

كما قامت إدارة الكهرباء بالمدينة بصيانة الكشافات وتغيير التالف منها وتم صيانه وتغيير ٢٠ كشاف إضاءة ورفع مخلفات تقدر ب ٦ طن، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شارك في الحملة كلا من نائب رئيس المدينه عبد المحسن ربيع، ومدير النظافه طه أبو القاسم، ومهندس حمادة قنديل رئيس قسم الكهرباء بالمدينة، وعمال مجلس المدينة .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    109,201

  • تعافي

    100,342

  • وفيات

    6,368

كانت هذه تفاصيل خبر حملة نظافة وإنارة بموقف البياضية جنوب الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"