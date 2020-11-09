شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «علماء السودان»: الرسول الكريم كان حريصًا على إبعاد الناس عن الحروب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ الدكتور محمد مصطفى الياقوتي، عضو هيئة علماء السودان والمفكر والداعية الإسلامي، إنه من المعروف أن العالم بأسره وخاصة العرب قد شهدوا حروبًا كثيرة في زمن نشأة الرسول وقبل بعثته، فكانت القبائل العربية تتقاتل فيما بينها أو مع القبائل الأخرى بسبب أو بدون سبب.

وتابع «الياقوتي»، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، في برنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة «المحور»، اليوم الاثنين، أن الإسلام الحنيف جاء ليخرج الناس من هذه الحياة السيئة والصعبة وينقلهم إلى حيث الأمن والأمان والسكينة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصًا على إبعاد الناس تمامًا عن الحروب وعن كل ما يؤدي إليها، وكان صلى الله عليه وسلم أيضًا يبحث دائمًا عن الطرق السلمية والهادئة للتعامل مع المخالفين له.

وأوضح: «إقرار السلام لا يعني انتفاء الحرب تمامًا، بل أن الحرب وضعت في الشريعة لإقرار السلام وحمايته من المعتدين عليه، وقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين المؤمنين بأن يقاتلوا في سبيله، والله هو السلام، وأمرهم بأن يقاتلوا المعتدين وينصروا المعتدى عليهم الآمنين المسالمين.

عضو هيئة علماء السودان: الدين الإسلامي دين التسامح والمحبة والسلام

فيما قال الشيخ الدكتور محمد مصطفى الياقوتي، عضو هيئة علماء السودان والمفكر والداعية الإسلامي، إن نبيَّنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيَّ الرحمةِ جاء رحمة للعالمين كافة، رحمةٌ لأمته بدلالتهم على الخير وتحذيرهم من الشر، ورحمةٌ للكافرين؛ بدعوتهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ورحمةٌ للمخلوقات؛ بالإحسان إليها في حياتها.

وأضاف «الياقوتي»، أن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية، والسلام مبدأ من المبادئ التي عمق الإسلام جذورها في نفوس المسلمين، وأصبحت جزءًا من كيانهم، وهو غاية الإسلام في الأرض.

وتابع: «الإسلام والسلام يجتمعان في توفير السكينة والطمأنينة ولا غرابة في أن كلمة الإسلام تجمع نفس حروف السلم والسلام، وذلك يعكس تناسب المبدأ والمنهج والحكم والموضوع وقد جعل الله السلام تحية المسلم، بحيث لا ينبغي أن يتكلم الإنسان المسلم مع آخر قبل أن يبدأ بكلمة السلام، حيث قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «السلام قبل الكلام» وسبب ذلك أن السلام أمان ولا كلام إلا بعد الأمان وهو اسم من أسماء الله الحسنى.