شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مسائية لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق حى السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد يرافقه امل احمد رئيس حي السويس ومساعد رئيس الحي ومدير التنظيم بحملة في الفترة المسائية لأزالة الاشغالات بمنطقة حوض الدرس وبورتوفيق وحديقة السوايسه ٢بمشاركة فريق الطوارئ برئاسة اشرف سليمان والادارات الهندسية وتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين. جاء ذلك نفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بالشورارع ومتابعة خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة

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