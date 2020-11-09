شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 40 سيدة على القيادة ضمن البرنامج التدريبى ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل البرنامج التدريبي فعالياته لليوم الثاني ضمن المرحلة الأولى لتدريب القيادة الفاعلة بالعمل العام لعدد 40 سيدة من كافة الفئات، والذي ينظمه فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف بالتعاون من المحافظة ،تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ويحمل البرنامج عنوان«نحو قيادة نسائية فاعلة» وذلك بمقر ديوان عام المحافظة ،والذي يستهدف إعداد وتدريب وتأهيل القيادات النسائية على العمل العام، والذي يشهد اهتماما كبيرا من الجهاز التنفيذي للمحافظة بتوجيهات من المحافظ وبإشراف مباشر من نائب المحافظ «السيد بلال حبش»، ومتابعة الأستاذة نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف

وشهدت اليوم محاضرات عن حقوق المرأة في الدستور، والمجالس النيابية، والمجتمع المدني ،والاستحقاقات الديمقراطية، ومفهوم الدولة التي حاضر فيها السيد بلال حبش نائب المحافظ، والذي حرص على تكريم عدد من الأساتذة الأكاديميين الذين شاركوا في البرنامج، حيث أهداهم شهادات تقدير لمشاركتهم الفاعلة وجهدهم المميز، فيما قامت مقرر المجلس بإهداء درع المجلس لنائب المحافظ «بلال حبش» ،تقديرا لمتابعته ومشاركته وإشرافه على تنفيذ البرنامج، في إطار الدعم النوعي الذي يوجه به المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم في مجال النهوض بالمرأة السويفية

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج«الذي يشارك فيها 40 سيدة بالمرحلة الأولى من مختلف الفئات من إجمالي 160سيدة ،تقدمن للمشاركة في البرنامج، حيث تم تقسيمهن إلى 4 مجموعات ،سيتم تدريبهن في مجالات التخطيط والإدارة واتخاذ القرار وقيادة فريق العمل والتواصل الفعال والسمات الشخصية وغيرها من المهارات اللازمة لإكساب المتدربات الإجادة التامة للقيادة والإدارة

ويشمل البرنامج عدداً من المحاور على مدار 3 أيام متتالية بدأت«أمس»بجلسة افتتاحية شهدت شرح البرنامج وأهميته ،أعقبها جلسة ثانية تناولت موضوعات خاصة ببرنامج بناء الشخصية (القيادة والتخطيط والإدارة)،واختتمت بمحاضرتين عن الإعلام والاتصال الجماهيري وتحديات الأمن القومي،فيما تواصلت فعاليات البرنامج«اليوم»بمحاضرات تتناول حقوق المرأة في الدستور والمجالس النيابية والمجتمع المدني من نقابات وأحزاب وجمعيات،بالإضافة إلى موضوعات خاصة بالعملية الانتخابية وإدارة الحملات والبرنامج الانتخابي،ومهارات الاتصال والتفاوض وحل الأزمات،في حين تختتم الفعاليات«غدا»بمحوري المحليات في الدستور الجديد ودور المجالس المحلي