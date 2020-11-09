شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخبز شامي حر بحوزته نصف طن دقيق مدعم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية انه تم تسيير حملة مفاجئة في إطار تشديد الرقابة على المخابز و الدقيق المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة.
وشنت ادارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى و إشراف إبراهيم مرسال حملة الإثنين على نطاق الادارة تسفرت عن ضبط مخبز شامى حر بحيازته 10 شكاير دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم معبأ داخل اجوله مدون عليها من الخارج دقيق فاخر بغرض الهروب من الجهات الرقابية.
تم التحفظ على الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة وتولت النيابة التحقيق.
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