شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة شبين الكوم تتابع الهبوط الأرضي بقرية شنوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت هناء عقيلة رئيسة مركز ومدينة شبين الكوم حالة الهبوط الأرضي بالشارع الكبير بشنوان. وقامت رئيسة مركز ومدينة شبين الكوم، باستدعاء مسؤولي شركات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء، حيث تم غلق الشارع والتعامل الفوري وردمه بالكامل وتسوية الطريق. وأكدت «عقيلة» على الاهتمام والمتابعة المستمرة بجميع الأعمال بالقرى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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