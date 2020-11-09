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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جورجيا بالقاهرة يزور متحف الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد متحف الغردقة للآثار مساء اليوم الإثنين زيارة الكسندر نالبنادوف سفير جورجيا بالقاهرة، حيث رافقه أيمن البحراوي مدير تنشيط السياحة بالبحر الأحمر.
وخضع السفير الجورجي خلال الزيارة للإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيرويس كورونا، وشملت الجولة تفقد مختلف معروضات المتحف، بالإضافة إلى المعرض الخاص بمقتنيات الملك توت عنخ آمون.
وقام حمادة إمام يونس مدير المتحف بمرافقة السفير الجورجي والشرح له حول الأثار المتواجدة بالمتحف والقطع الأثرية المعروضة.
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