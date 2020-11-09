لميس الحديدي تتحدث عن نجاح مرشحين مستقلين ومعارضة في الوصول إلى الإعادة (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية كانت مثيرة جدًا والناس فضلت سهرانة طول الليل تتابع نتائج الفرز، وأنا هنا بتكلم عن مؤشرات العد الحصري، لأن النتائج لا تكون نهائية إٕلا بعد إعلانها من الوطنية للانتخابات».
وأضافت «الحديدي» في برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، إن هناك ثمة ملاحظات على هذه الجولة المثيرة أولها استطاعة بعض الأسماء العودة لجولة الإعادة منفردة وهي لا تنتمي لأي حزب وهي أصوات مستقلة وبعض منها معارض، وهناك بعض الأصوات المعارضة من تيار 25-30 وبعض الأحزاب الأخرى مثل الوفد التي ااستطاعت البقاء لجولة الإعادة مثل النائب أحمد طنطاوي عن كفر الشيخ وأحمد الشرقاوي في المنصورة وضياء الدين داوود الذي عاد بحكم محكمة ويشارك في الإعادة بدمياط وهيثم الحريري من الجولة الأولى ويشهد جولة الإعادة في محافظة الإسكندرية.
كما علقت لميس الحديدي على إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إقالة وزير الدفاع، بأن ترامب «بيلعب في الوقت الضايع، وأغرب شيء غير مسبوق أن يقدم رئيس على عزل وزير الدفاع بعد إنتهاء ولايته».
يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».
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