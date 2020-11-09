شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي تتحدث عن نجاح مرشحين مستقلين ومعارضة في الوصول إلى الإعادة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية كانت مثيرة جدًا والناس فضلت سهرانة طول الليل تتابع نتائج الفرز، وأنا هنا بتكلم عن مؤشرات العد الحصري، لأن النتائج لا تكون نهائية إٕلا بعد إعلانها من الوطنية للانتخابات».

وأضافت «الحديدي» في برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، إن هناك ثمة ملاحظات على هذه الجولة المثيرة أولها استطاعة بعض الأسماء العودة لجولة الإعادة منفردة وهي لا تنتمي لأي حزب وهي أصوات مستقلة وبعض منها معارض، وهناك بعض الأصوات المعارضة من تيار 25-30 وبعض الأحزاب الأخرى مثل الوفد التي ااستطاعت البقاء لجولة الإعادة مثل النائب أحمد طنطاوي عن كفر الشيخ وأحمد الشرقاوي في المنصورة وضياء الدين داوود الذي عاد بحكم محكمة ويشارك في الإعادة بدمياط وهيثم الحريري من الجولة الأولى ويشهد جولة الإعادة في محافظة الإسكندرية.

كما علقت لميس الحديدي على إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إقالة وزير الدفاع، بأن ترامب «بيلعب في الوقت الضايع، وأغرب شيء غير مسبوق أن يقدم رئيس على عزل وزير الدفاع بعد إنتهاء ولايته».

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».