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شكرا لقرائتكم خبر عن خوفاً من كورونا.. تعقيم مدارس مركز قلين بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع المهندس على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين عملية تعقيم وتطهير المدارس، وذلك بعد الإنتهاء من الجوله الأولي للإنتخابات البرلمانية بالمحافظة، حرصاً على سلامة التلاميذ وخوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا.
وقال «سلامة»، في تصريحات صحفية، إن تعقيم المدارس جاء تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا، إضافة لتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة داخل نطاق الوحدات المحلية.
وأكد رئيس مركز ومدينة قلين على ضرورة متابعة كافه القرى والمركز من حيث عملية النظافه على مستوى المركز وجميع القرى.
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