شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: معدلات التضخم الحالية من أقل المعدلات في تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد معيط، وزير المالية، إن معدلات التضخم الحالية من أقل المعدلات في تاريخ مصر.
وأضاف معيط، في تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي، أن «الصادرات المصرية متأثرة بإغلاقات كورونا، والإصلاح الاقتصادي جعلنا مصدر ثقة للمستثمرين في الخارج».
وتابع: «الرئيس السيسي أجرى عدة اجتماعات لتقدير موقف مواجهة أزمة كورونا، وعلى الرغم من انخفاض الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي تراجع عجز الموازنة العامة للدولة».
وذكر أنه «طبقنا زيادة المعاشات بقيمة 30 مليار جنيه في وقت أزمة كورونا، ونحن نعيش الآن على نتائج الإصلاح الاقتصادي».
وأردف: «رئيس الجمهورية طالب بتخصيص مبالغ جديدة احتياطية للموجة الثانية من فيروس كورونا، الوضع الاقتصادي المصري أقنع صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لمعدل النمو المصري».
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الوضع في مصر
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اصابات
109,201
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تعافي
100,342
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وفيات
6,368
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