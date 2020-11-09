شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الموازنة فقدت 220 مليار جنيه من إيراداتها في الربع الأخير من العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وزير المالية، محمد معيط، بحسب تصريحات نقلتها «رويترز»، إن الموازنة العامة للدولة فقدت 220 مليار جنيه (14 مليار دولار) من إيراداتها في الربع الأخير من العام المالي الماضي.
وأضاف معيط، أنه «أنفقنا 65 مليار جنيه حتى نهاية يونيو من الحزمة البالغة 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة فيروس كورونا».
وذكر أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 3.3% للناتج المحلي الاجمالي في العام المالي الحالي.
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