شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: «العالم يشهد ابتكارات علمية وتعاوناً غير مسبوق لإنهاء جائحة كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب الدكتور تيدروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بالأخبار المشجعة عن لقاح شركتي فايزر وبينتش جروب ضد كوفيد 19.

وحيى «ادهانوم»، في بيان لمنظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، جهود جميع العلماء والشركاء في شتى أنحاء العالم الذين يستمرون في تطوير أدوات جديدة آمنة وفعالة للتغلب على جائحة كوفيد_19.

وقال ادهانوم: «إن العالم يشهد ابتكارات علمية وتعاوناً غير مسبوق لإنهاء هذه الجائحة».