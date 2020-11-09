شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تعلن انطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية الطفيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي بالسويس والتي اطلقتها وزارة الصحة تحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحه والسكان والتي تنتهي في 19 نوفمبر الشهر الجاري.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وبناءا على توجيهات الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس، وتحت إشراف دكتورة سوزان جميل مدير عام ادارة المتوطنة بالمديرية.

تهدف الحملة إلى خفض معدل انتشار الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس، حيث يتناول كل طالب قرص واحد من العقار الخاص للعلاج والوقاية من الديدان المعوية، وهو قرص قابل للمضغ وسهل البلع وآمن وفعال، ولا يوجد منه أي آثار جانبية، وتأتي طرق الوقاية من هذه الديدان لحماية الأطفال من الديدان والطفيليات المعوية، والتوعيه بأهميه النظافه الشخصية مع تقليم الأظافر باستمرار وغسل الأيدي قبل الأكل وبعده، والحرص على غسل الخضراوات جيداً قبل تناولها والحفاظ على الأطعمة بعيداً عن الذباب، وذلك بعد عمل ندوات توعوية من قبل إداره الإعلام والتربيه السكانيه ومسؤولي الإعلام بالإدارات .

وشاركت جميع الجهات المعنيه مثل الأحياء الخمس ومركز الإعلام والأوقاف وقصر الثقافه، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمحافظة، وكذلك أولياء الأمور للتعريف بالحملة وتكثيف التوعية.

يذكر أن عدد المدارس المستهدفة ١٤٩ مدرسة، وعدد التلاميذ ١٠٤٠٠٨ تلميذ، ويبلغ عدد الفرق المشتركة بالحملة ٣٥ فرقة .