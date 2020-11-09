شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الأزهر العالمي للفتوى يدعون إلى ترسيخ الأخلاق وحب الوطن في نفوس الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن افتقاد الأخلاق والقيم الحميدة من أهم القضايا التي يعاني منها المجتمع، موضحين أنها أحد أهم الأمور التي يسعى الأزهر إلى ترسيخها في نفوس الشباب؛ لتكون هذه الأجيال قادرة على رسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال فعاليات اليوم الأول، من اللقاء الثاني لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، اليوم الاثنين، «بجامعة قناة السويس» بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان «بالدين والعلم تبنى الأوطان»، أن الأخلاق الحميدة تزيد من روابط الأخوة والمحبة بين الناس وتُساعد في تطور المجتمعات ورقيها، مشددين على ضرورة ارتباط الأخلاق الحميدة بالعلم، مما يخلق لدى الأجيال القادمة نوع من الوعي الأخلاقي، وتزرع في نفوسهم حب الوطن والانتماء إليه.

وتناول أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال اللقاء الذي شهد تفاعلًا كبيرًا من خلال المناقشات الحوارية وبعض الأسئلة التي دارت بين شباب الجامعة وأعضاء مركز الأزهر، حول بعض الظواهر السلبية في المجتمع وطرق معالجتها من خلال أسس ومعايير علمية ودينية، كما تناول اللقاء الحديث عن مخاطر التشدد والتطرف التي تهدد أمن المجتمعات، وأهمية دور الشباب في بناء الأوطان، إضافة إلى سرد نماذج من حياة النبي في حسن الخلق والتحلي بأخلاقه الحميدة.

وتستمر فعاليات البرنامج لمدة أربعة أيام، يجوب فيها الوعاظ من مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، جميع الكليات بجامعة قناة السويس، حيث تعقد عدّة ندوات ولقاءات حوارية حول ثقافة القيم والأخلاق الحميدة، وكيفية تنشئة وبناء الأسرة المصرية، والعمل على تعزيز أواصر الترابط بين أفرادها، والتأكيد على دورها في بناء مجتمع آمن.

يذكر أنّ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أطلق برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة في مطلع مارس العام الماضي تحت شعار «أسرة مستقرة = مجتمع آمن» في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم، بالنزول لأرض الواقع ومعايشة الجماهير والوقوف على همومهم ومشكلاتهم الاجتماعية، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية لها.