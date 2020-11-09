شكرا لقرائتكم خبر عن زميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية: لقاح فايزر جرعتين وتجاربه تتم على 44 ألف متطوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف الفقي، زميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية، إن الشركة الأمريكية المنتجة للقاح فايزر ضد كورونا جمعت 44 ألف متطوع من الولايات المتحدة وخارجها خلال مراحل التجارب السريرية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 94 شخصا فقط من المتطوعين أصيبوا بكورونا.

ولفت إلى أن اللقاح أمامه ما لا يقل عن شهر للحصول على موافقة هيئة الدواء الأمريكية التي تجرى حاليا اختبارات على اللقاح الجديد للتأكد من فاعليته، مضيفا أنه سيكون مجازا مطلع العام المقبل 2021.

وأكد الدكتور أشرف الفقي، زميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية، أن «فايزر» أحد 5 شركات عالمية تتسابق من أجل الوصول للقاح للوقاية من كورونا، مشيرا إلى أن الشركة قد تكون بدأت في الخطوات الأولى للتصنيع.

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية دفعت مقدم لشركة فايزر وغيرها من الشركات للحصول على مئات الملايين جرعة من اللقاح حال حصوله عل إجازة.

ولفت الدكتور أشرف الفقي، زميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية، إلى أن التطعيم بلقاح فايزر عبارة عن جرعتين بينهما 21 يوما حتى يكون فاعلا.

واستكمل، عدد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يفوق كل ضحايا أمريكا في جميع الحروب التي خاضتها ومع ذلك فإنها لم تلزم المواطنين بارتداء الكمامة.

واستطرد الدكتور أشرف الفقي، زميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية، ثبت أن ارتداء الكمامة حل فعال في الوقاية من كورونا وذلك في العديد من دول العالم مثل فيتنام.

وأوضح أن أمريكا، البرازيل، الهند، وروسيا أكثر دول العالم من حيث انتشار فيروس كورونا بسبب الكثافة السكانية، حري بالدولة المصرية أن تلزم بالكمامة على الأقل في القاهرة والإسكندرية بسبب ارتفاع الكثافة السكانية».

وأتم قائلا: إن مصر لم ترى كورونا في الشتاء حتى الآن، مشيرا إلى أن التجمعات سوف تقل خلال الأيام المقبلة بسبب انخفاض درجات الحرارة كما يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية لأنها مطلوبة الآن أكثر من تطبيقها في الربيع والصيف.