محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لتكريمه بعد انتهاء فترة عمله في القاهرة، لما بذله من جهود رفيعة المستوى في دعم المرأة وتمكينها.
وأشادت مرسي بالدور الملموس الذي قام به ديكتس خلال فترة عمله في منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ودعمه الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها، خاصة في مساندة جهود وأنشطة المجلس ومؤسسات الدولة لتمكين المرأة المصرية والنهوض بها في جميع المجالات، معربة عن أطيب أمنياتها بالتوفيق والنجاح له في منصبه الجديد.
وسلّمت مرسي ديكتس درع المجلس تكريمًا له.
كانت هذه تفاصيل خبر "قومي المرأة" يكرّم المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.