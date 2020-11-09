صلاح وتريزيجيه والنني يصلون إلى مطار القاهرة للانضمام للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:



وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمود تريزيجيه لاعب آستون فيلا ومحمد النني لاعب أرسنال، للانضمام إلى معسكر المنتخب، حيث يشارك المحترفون في مباراتي المنتخب أمام توجو في مباراتي الذهاب والإياب والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

وقالت مصادر في المطار، إن صلاح وتريزيجيه والنني وصلوا على متن الطائرة القادمة من لندن، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصولهم من استراحة الخدمة المميزة وسط حراسة أمنية، وكان في استقبالهم مسئولي من وزارة الشباب والرياضة.