مصرع طالب أسفل عجلات قطار في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:
لقي طالب مصرعه، اليوم الإثنين، أسفل عجلات قطار ناحية محطة قطار مطوبس في كفرالشيخ، وذلك أثنار عبور الطالب مزلقان السكة الحديد بالقرب من مزلقان المحطة.
ورصدت طوارئ الصحة في المحافظة وصول جثة الطالب "أحمد.س.ع.ا - 16 عامًا"، يقيم بمدينة مطوبس، إلى مستشفى مطوبس المركزي، وبها العديد من الإصابات، وجرى إيداع الجثة بمشرحة نفس المستشفى.
حُرر بذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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