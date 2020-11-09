نشرة الحوادث المسائية.. تيسيرات من الداخلية لكبار السن و تشديدات لارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

الداخلية: سقوط 1520 تاجرًا بحوزتهم نصف طن و143 ألف قرص مخدر

داهم ضباط مكافحة المخدرات، البؤر الإجرامية وأوكار الكيف و ملاحقة وتعقب القائمين على تجارة المخدرات وترويجها بمختلف المحافظات للحد من انتشارها وحماية الشباب من براثن الإدمان.

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الأمن العام يضبط 952 قطعة سلاح ناري وينفذ 441 ألف حكم قضائي

استهدف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، وضُبط خلالها 412 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

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المحكمة التأديبية تجازي مسئول سابق بالشباب والرياضة لطباعة دفاتر مالية بالمخالفة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، مدير عام المنشآت ومراكز التعليم المدني والمنتديات بالمجلس القومي للشباب والرياضة سابقًا، بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره، لمخالفات اللوائح والتعليمات.

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التحقيقات في اتجار 4 مسجلين للمخدرات: "صنعوا تامول وترمادول مغشوش"

أجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في تصنيع 4 مسجلين خطر الأقراص المخدرة داخل مصنع بالجيزة وتجهيز عدة أوكار للتصنيع وترويج المخدرات.

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الداخلية: تيسيرات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لاستخراج الوثائق بالجوازات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

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ضبط سيارتين محملتين 34 ألف عبوة شيكولاته فاسدة و60 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بالفيوم

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم، من ضبط سائق حال قيادته سيارة نقل مُحمل عليها 34100 عبوة شيكولاته منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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ضبط عاطل وسيدة بحوزتهما أقراص مخدرة وبانجو بميناء بورسعيد

تمكنت الخدمات الأمنية بإدارة شرطة موانئ بورسعيد، بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (308 قرص مخدر - 9 لفافات لنبات البانجو المخدر - سلاح أبيض - مبلغ مالي- هاتف محمول) بحوزة سيدة ، عاطل "لهما معلومات جنائية" حال عبورهما منفذ الرسوة الجمركي مستقلين إحدى سيارات الأجرة.

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دعوى قضائية لإلزام التعليم بالاعتراف بكليات نظم الحاسبات والمعلومات ضمن كليات الهندسة

أقام محمد حامد سالم، ورضا مصطفى، المحاميان، وكيلان عن عمار أحمد البرعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار الامتناع عن تعديل شهادة تخرج المدعي بأن تتضمن حصوله على درجة الإجازة العالية البكالوريوس في الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة تخرج رسمية بذلك، وكذلك الامتناع عن إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية.

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ضبط 3629 آلاف مخالفة مرورية خلال يوم بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

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لعدم ارتداء الكمامة.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5122 سائق نقل جماعي

واصلت وزارة الداخلية جهودها تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار (فيروس كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

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