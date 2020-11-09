الأمن يكشف حقيقة اختفاء فتاة بعد خروجها من المدرسة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالشرقية، ملابسات ادعاء اختفاء فتاة عقب خروجها من المدرسة بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتبين من التحريات أن الفتاة كانت مع صديقتها، وغادرت وعادت من منزلها بمحض إرادتها.

كان مركز بلبيس، تلقى بلاغًا بغياب فتاة عن منزلها عقب خروجها للمدرسة وتداول الخبر على صفحة بـ"فيس بوك".

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.