مصدر أمني يكشف حقيقة تورط شخص بالغربية في وقائع خطف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشف مصدر أمني، تفاصيل ادعاء شخص تورط آخر في وقائع اختطاف واغتصاب بالغربية.

وذكر مصدر أمني - رفض ذكر اسمه لمصراوي - مساء الإثنين، أن أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى بثت عبر "فيس بوك" مشاركة تضمنت مناشدة الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مقيم بالغربية، والإدعاء بتورطه بوقائع خطف واغتصاب، زاعمًا تقاعس الجهات الأمنية عن ضبطه خشية مقاومته للقوات لحيازته أسلحة نارية وكلاب حراسة.

وقال إنه بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه - له معلومات جنائية - مقيم بمدينة طنطا بالغربية ولم يستدل على حيازته لأسلحة نارية أو كلاب حراسة بمسكنه، أو ورود أية بلاغات خطف أو إغتصاب ضده.

وأضاف أنه باستكمال الفحص تبين كيدية الشكوى، والقائم على إنشاء الحساب المشار إليه تربطه صلة قرابة المشكو فى حقه، نجل خالته، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة، تم ضبطه واعترف بادعائه على المشكو فى حقه لوجود خلافات عائلية بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.