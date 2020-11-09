محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:
قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن تفحص فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يتحرش بطفلة عمرها 10 سنوات في شركة بمدينة بدر؛ للتأكد من صحته.
وأكد المصدر - فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي - مساء الإثنين، أن كاميرا مراقبة بإحدى العمارات السكنية بمدينة بدر التقطت الفيديو.
وظهر في الفيديو المتداول أطفال يلعبون أمام إحدى الشقق وشاب يتحرش بطفلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: فحص فيديو التحرش بـ"طفلة بدر" للتأكد من صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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