مصدر أمني: فحص فيديو التحرش بـ"طفلة بدر" للتأكد من صحته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن تفحص فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يتحرش بطفلة عمرها 10 سنوات في شركة بمدينة بدر؛ للتأكد من صحته.

وأكد المصدر - فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي - مساء الإثنين، أن كاميرا مراقبة بإحدى العمارات السكنية بمدينة بدر التقطت الفيديو.

وظهر في الفيديو المتداول أطفال يلعبون أمام إحدى الشقق وشاب يتحرش بطفلة.