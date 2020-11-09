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خالد عكاشة: الجهد المصري في الإقليم يحظى باحترام الجميع

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة رئيس المخابرات البريطانية إلى القاهرة على درجة عالية من الأهمية، كما أن لها دلالة وهي أن الرئيس السيسي قدم للمجتمع الدولي روشتة جديدة متطورة من أجل معالجة الظاهرة السرطانية وهي الإرهاب.

وأضاف الدكتور خالد عكاشة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي أكد على العمل المشترك بين الدول وبعضها، لافتاً إلى أن خريطة عمل الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب مهمة وتقدم حلولا حقيقية حال تنفيذها.

وأوضح أنه كان هناك تبادل للرؤى في أوضاع شرق المتوسط وأمنه من قضايا الهجرة وغيرها، مؤكدا أن الجهد المصري في الإقليم يحظى باحترام الجميع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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