خالد عكاشة: الجهد المصري في الإقليم يحظى باحترام الجميع

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: الجهد المصري في الإقليم يحظى باحترام الجميع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة رئيس المخابرات البريطانية إلى القاهرة على درجة عالية من الأهمية، كما أن لها دلالة وهي أن الرئيس السيسي قدم للمجتمع الدولي روشتة جديدة متطورة من أجل معالجة الظاهرة السرطانية وهي الإرهاب.
وأضاف الدكتور خالد عكاشة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي أكد على العمل المشترك بين الدول وبعضها، لافتاً إلى أن خريطة عمل الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب مهمة وتقدم حلولا حقيقية حال تنفيذها.
وأوضح أنه كان هناك تبادل للرؤى في أوضاع شرق المتوسط وأمنه من قضايا الهجرة وغيرها، مؤكدا أن الجهد المصري في الإقليم يحظى باحترام الجميع.
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