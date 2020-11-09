شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: الجهد المصري في الإقليم يحظى باحترام الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة رئيس المخابرات البريطانية إلى القاهرة على درجة عالية من الأهمية، كما أن لها دلالة وهي أن الرئيس السيسي قدم للمجتمع الدولي روشتة جديدة متطورة من أجل معالجة الظاهرة السرطانية وهي الإرهاب.

وأضاف الدكتور خالد عكاشة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي أكد على العمل المشترك بين الدول وبعضها، لافتاً إلى أن خريطة عمل الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب مهمة وتقدم حلولا حقيقية حال تنفيذها.

وأوضح أنه كان هناك تبادل للرؤى في أوضاع شرق المتوسط وأمنه من قضايا الهجرة وغيرها، مؤكدا أن الجهد المصري في الإقليم يحظى باحترام الجميع.