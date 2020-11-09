شكرا لقرائتكم خبر عن بطء حركة السيارات أعلى كوبري صفط اللبن في اتجاه دائري الجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد كوبرى صفط اللبن في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والهرم وطريق المحور مساء الإثنين بطء في حركة السيارات القادمة من الجيزة والدقى في اتجاه دائرى الجيزة واختناقات مرورية وحتى نهاية الكوبرى وأول منزل كرداسة.
ڤيما انتظمت الحركة على الدائري حتى نزلة المريوطية لتعود من جديد وحتى منزل الكوبرى المؤدى إلى ميدان الرماية بالهرم.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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