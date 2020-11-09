شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الإعلان قريباً عن نتائج التفتيش على الزمالك والقانون يطبق على الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الوزارة ستطبق القانون واللوائح على الجميع وقاربنا على الانتهاء من التفتيش على نادي الزمالك وإعلان النتائج.

واضاف في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإجراءات القانونية ليست ضد المؤسسات وتطبيق اللوائح سيكون على الجميع.

وتابع الوزير أشرف صبحي أن الهدوء والقانون سيتم اتباعهم خاصة أن العمل تطوعي في الأندية.