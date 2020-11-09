شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الإعلان قريباً عن نتائج التفتيش على الزمالك والقانون يطبق على الجميع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الوزارة ستطبق القانون واللوائح على الجميع وقاربنا على الانتهاء من التفتيش على نادي الزمالك وإعلان النتائج.
واضاف في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإجراءات القانونية ليست ضد المؤسسات وتطبيق اللوائح سيكون على الجميع.
وتابع الوزير أشرف صبحي أن الهدوء والقانون سيتم اتباعهم خاصة أن العمل تطوعي في الأندية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
109,201
-
تعافي
100,342
-
وفيات
6,368
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة: الإعلان قريباً عن نتائج التفتيش على الزمالك والقانون يطبق على الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.