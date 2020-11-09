شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتعرض لأزمة صحية بعد خسارة مقعده (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرّض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لأزمة صحية داخل فيلته بقرية «شالوش» مسقط رأسه فى محافظة الدقهلية، بعد علمه بخسارة مقعد مجلس النواب عن دائرة «ميت غمر»، إذ حضر أحد الأطباء لمتابعة حالته، مؤكدًا أنه أصيب بحالة من الإجهاد الشديد.

وسادت حالة من السعادة بين أهالى الدائرة، بعد ضمان خروج مرتضى منصور من السباق النيابى فى الجولة الأولى، خاصة بعد حصول اللواء بدوى عبداللطيف، مرشح حزب الوفد الجديد، على 32488 صوتًا، وأحمد الألفى، مرشح حزب مستقبل وطن، على 31578 صوتًا، وعبدالفتاح البحراوى، مرشح حزب المؤتمر، على 27468 صوتًا، إلى جانب 24791 صوتًا للدكتور محمود العزب، المرشح المستقل، و22972 صوتًا، للواء أسامة راضى، مرشح «مستقبل وطن»، بينما حلّ رئيس الزمالك، فى الترتيب السادس، بعد حصوله على 21271 صوتًا فقط. وأطلق بعض شباب الدائرة هاشتاج «ميت غمر بلد الرجالة» بالإشارة لتصريح مرتضى منصور السابق «البلد دى مافيش فيها رجالة»، وطافت سيارات المرشحين الذين تقرر خوضهم جولة الإعادة، للاحتفال وسط أنصارهم بأنحاء الدائرة، فى حين توالت المفاجآت بجميع دوائر «الدقهلية»، إذ خسر 8 نواب حاليين مقاعدهم داخل البرلمان.

وخسر «مستقبل وطن» مقعدين بدائرة مركز المنصورة وخرج من المنافسة نهائيًا، بينما يخوض الإعادة 4 مرشحين مستقلين هم «حسن المير ومحمد إسماعيل الشريف وجمال الزهيرى ومحمد علاق»، كما أخفق نواب الدائرة الـ3 (خالد حماد، محمد عقل، والسيد حجازى).

وشهدت دائرة «دكرنس وبنى عبيد وشربين» خروج النائبين أسامة أبوالمجد وإيهاب السلاب واللذين خاضا الانتخابات مستقلين، وفى دائرة «بلقاس» خسر حزب الشعب الجمهورى الجولة الأولى، وتمكن النائب إلهامى عجينة، مرشح حزب المؤتمر، والنائب وحيد قرقر، مرشح «مستقبل وطن» من خوض الإعادة مع اثنين مستقلين هما «عوض أبوالنجا وفايق الزكى»، كما أخفق النائب محمد العتمانى، مرشح تحالف 25/30 عن دائرة «المنزلة والمطرية» من الجولة الأولى، ليخوض الإعادة كل من المستقلين أحمد الحديدى وأحمد محمد سمرة، ومرشحى «مستقبل وطن» مجدى الأمير ومصطفى محروس. وفى «دائرة أجا»، خرج النائب أحمد حسين خشب من الجولة الأولى، كما خسر «مستقبل وطن» أحد المقاعد ويخوض الإعادة على مقعد آخر مع 3 مستقلين (محمد وفيق محفوظ، شريف مصطفى الجبلى، وإيهاب أحمد محمد الفقى)، كما خسرت النائبة الصحفية آمال طرابيه الجولة الأولى فى دائرة «منية النصر»، وبعد خسارة «مستقبل وطن» أحد المقاعد، يخوض الإعادة على مقعد آخر بالمرشح محمد خالد نورالدين، أمام المستقلين (عماد الدين محمود والشهير بعماد الحديدى، خالد مصطفى كامل الشهير بخالد الحداد، أحمد محمد حسن الشهير بأحمد سعد الله الهوارى). وفى (بندر المنصورة) تمكن النائب أحمد الشرقاوى، مرشح تحالف 25/30 من خوض جولة الإعادة مع وحيد رمضان فودة، مرشح «مستقل وطن»، ومحمد البسيونى، مرشح «الشعب الجمهورى»، والمرشح المستقل نبيل أبووردة، أما فى (طلخا) فحجز المرشح المستقل، بسام فليفل، مقعده فى جولة الإعادة مع المرشحين المستقلين أيضًا، رضا عبدالله محمد غازى، والسيد خضر على الجوهرى، إلى جانب وليد شوقى شاكر، مرشح «مستقبل وطن»، كما نجح النائب أحمد همام، مرشح «الوفد الجديد» فى دائرة (السنبلاوين) من خوض الجولة الثانية مع أسامة محمد عبدالعاطى مرشح «الشعب الجمهورى» وأحمد رعب المرشح المستقل، ومحمد السعيد عوض، مرشح «مستقبل وطن».