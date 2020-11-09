شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: مرتضى منصور متقبل خسارة الانتخابات وغاضبا بسبب قلة الأصوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن الزمالك نادي عريق وجمهوره محترم ولديه بطولات كثيرة تحقق منها الكثير في عهد المستشار مرتضى منصور وحقق طفرة انشائية.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، موجها رسالته لجمهور الزمالك بأن الباقي دائما هو الكيان فالمستشار مرتضى منصور متواجد اليوم وغدا ليس متواجد ولكن الزمالك هو الباق فلا ارتباط بين النادي والشخص .

وتابع أن دخول مرتضى منصور انتخابات مجلس النواب لا علاقة لها بنادي الزمالك وكان بصفته مواطن مصري وليس بصفته رئيس الزمالك فالنادي لا علاقة له بالانتخابات.

واستطرد قائلا «أنا عارف أن ناس كتير هاجمتني وهذا البرنامج يعمل للشعب وليس لحساب أحد ومن هاجمني لأني نشرت معلومات مبكرة يزعل ليه لإني بقول حقائق وما قلته هو ما حدث ومن يزعل على رأسي ومرتضى منصور صديق وسيظل كذلك.. انا صوتي في مدينة نصر ومانتخبتش في ميت غمر وليس لي مصلحة في نشر المعلومات من اجل القارئ».

وأوضح موسى أنه على جمهور النادي أن يحافظ على نادي الزمالك ولاعبي الزمالك قبل مواجهة مهمة مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. نقف جميعا مع نادي الزمالك ونرفض أي محاولات لهدمه.. مرتضى منصور خسر انتخابات مجلس النواب وهو متقبل الخسارة حتى لو كان حزينا وغاضبا بسبب قلة الأصوات التي حصل عليها.