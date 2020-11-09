شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى العبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس في جولة مفاجئة اليوم مستشفي العبور لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد الفريق الطبي والتزام الأطباء بالنوبتجيات الخاصة بهم. وشدد «البرعي» على توافر المستلزمات والأدويه، كما قام بتفقد قسم الطوارئ بمستشفي السويس العام لمتابعة سير العمل والتأكد من وجود الأطباء والتمريض بالقسم وجاهزية القسم بكافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبه . رافق وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتوره مارى صبحي مدير إداره المستشفيات بالمديرية. الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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