شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بالخرطوم يلتقي بوزير التجارة والصناعة السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية السودان، اليوم ٩ نوفمبر الجاري، بوزير التجارة والصناعة السوداني «مدني عباس مدني»، حيث تم مناقشة ما تم إنجازه من مشروعات وأوجه تعاون سبق الإتفاق عليها خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى السودان في أغسطس الماضي، وكذا سبل المضي قدماً لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في شتى المجالات.

كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات التجارية الثنائية كتشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك، ومشروع المنطقة الصناعية المصرية في السودان، وعقد اللجنة التجارية المشتركة.

من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة السوداني عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في موضوعات التجارة والصناعة، خاصةً فيما يتعلق بتدريب الكوادر السودانية في مجال التموين وصناعة الغزل والسكر والجلود والصناعات الصغيرة، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تفعيل كافة المشروعات المشتركة بما يخدم مواطني البلدين.