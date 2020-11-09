شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بورسعيد يتفقد أعمال توسعة محيط منفذ النصر الجمركي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، أعمال التوسعة التي تتم بمحيط منفذ النصر الجمركي بعد رفع كافة العشوائيات من المنطقة، حيث يجري توسعة المنفذ ليصبح المنفذ الرئيسي للمحافظه ومرور الشاحنات الكبيره من خلاله.

واكد نائب المحافظ بأن المنفذ بعد أعمال التوسعة ضم عدد ٦ حارة جمركية، بالإضافة إلى حارة الطوارئ والمظله الرئيسيه ومبنى قوات أمن المحور والجمارك، ويتم عمل الحارات الجمركية من البلاطات الخرسانية لتتحمل الأوزان العاليه للشاحنات .

جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتكثيف المتابعة الدائمة على جميع المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.