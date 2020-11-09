«أوقاف الإسكندرية» تتسلم 2 طن لحوم صكوك أضاحي لترتفع الحصيلة لـ 62 طنًا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الإثنين، وبحضور عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة الدفعة السابعة عشر من لحوم صكوك الأضاحي للعام الحالي ٢٠٢٠ بواقع ٢ طن، ليبلغ إجمالي ما وصل إلى الإسكندرية إلى ٦٢ طن .

وقال مدير المتابعة، إنه تم تسليم اللحوم إلى إدارت (شرق- محرم بك- الرمل- المنتزه- الجمرك) لتتولى توزيعها على مستحقيها.

وأكد عبدالرحمن نصر نصار، إن مشروع صكوك الأضاحي حقق نجاحا كبيرا في الإسكندرية خاصة وفي المحافظات الأخرى، وأن الأوقاف حريصة كل الحرص على التسهيل على المضحى في أداء هذا النسك العظيم والعدل في إيصال هذه الأضاحي إلى مستحقيها .

"اوقاف الإسكندرية" تتسلم ٢ طن لحوم صكوك الأضاحي .. والحصيلة ترتفع الي ٦٢ طن (صور)

"اوقاف الإسكندرية" تتسلم ٢ طن لحوم صكوك الأضاحي .. والحصيلة ترتفع الي ٦٢ طن (صور)

"اوقاف الإسكندرية" تتسلم ٢ طن لحوم صكوك الأضاحي .. والحصيلة ترتفع الي ٦٢ طن (صور)