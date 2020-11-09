شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «الشتائم التي يصدرها الرجال تشبه حيض النساء» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شبه الشيخ خالد الجندى الشتائم التي تصدر عن بعض الرجل بالأذى الذي يشبه «الحيض» عند النساء، قائلا: «إن الشتائم التي تخرج من الرجال ما هي إلا أذى وقد نهى ديننا الحنيف عن هذة الرذيلة التي تشبه الحيض ولكنها حيض الرجال»، حسبما وصف.
وأضاف «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة «دى ام سى» أنه من الأفضل الاعتذال والبعد عن هؤلاء الرجال الذين يصدرون الشتائم وعدم الرد عليهم.
وأشار إلى ان ترك هذة الفئة من الرجال وتجاهلهم أمر من شأنه أن يصلحهم، مستشهدا بكلام للإمام الشافعى حين قال «يخاطبنى السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا فيزيد سفاهة فازيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
109,201
-
تعافي
100,342
-
وفيات
6,368
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الجندي: «الشتائم التي يصدرها الرجال تشبه حيض النساء» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.