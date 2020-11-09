شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «الشتائم التي يصدرها الرجال تشبه حيض النساء» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شبه الشيخ خالد الجندى الشتائم التي تصدر عن بعض الرجل بالأذى الذي يشبه «الحيض» عند النساء، قائلا: «إن الشتائم التي تخرج من الرجال ما هي إلا أذى وقد نهى ديننا الحنيف عن هذة الرذيلة التي تشبه الحيض ولكنها حيض الرجال»، حسبما وصف.

وأضاف «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة «دى ام سى» أنه من الأفضل الاعتذال والبعد عن هؤلاء الرجال الذين يصدرون الشتائم وعدم الرد عليهم.

وأشار إلى ان ترك هذة الفئة من الرجال وتجاهلهم أمر من شأنه أن يصلحهم، مستشهدا بكلام للإمام الشافعى حين قال «يخاطبنى السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا فيزيد سفاهة فازيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا.