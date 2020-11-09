شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الحمام»: تم رفع 60 طن من قمامة من المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح وجيه عماره رئيس مركز ومدينه الحمام انه وجه لكل من نائب رئيس مركز الحمام رمضان الباجوري و هشام عبد الرحيم مدير إدارة النظافه بالمركز بضرورة التخلص من تجمعات القمامة بالمدينة الى اماكن تجميعها والتخلص منها بشكل آمن وأشار رئيس المدينة انه بالفعل تم رفع ٦٠طن من القمامة من القطاع الجنوبي والشرقي والغربي.

ياتى ذلك بناء على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة التخلص السريع والمناطق من القمامه ورفعها من منازل المواطنين ومن التجمعات الى اماكنها المخصصة لذلك والتخلص من القمامه بالطريقة الصحية والآمنه.