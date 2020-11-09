شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء شفط مياه الأمطار بمدينه الحمام وإعادة فتح الطريق الساحلي في الاتحاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت جهود مجلس مدينة الحمام بمرسى مطروح، بناء على توجيهات وجيه عمارة رئيس مركز ومدينه الحمام ، في إزالة آثار المياه بالكامل من منطقة الملاحه وانتظام حركه سير السيارات في الاتجاهين، وكذلك على الطريق الدولى الساحلى أمام قرى جامعه الدول العربيه وماربيلا والكروان، حيث تم فتح حارتين بالكامل، وانتهى رفع آثار المياه من الحارة الثالثه، ليعود الطريق إلى العمل من الاتجاهين بعد إزالة آثار الآمطار الغزيرة التي هطلت لثلاث ليالي على المدينة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تعطيل حركة المرور بالطريق الساحلي الدولي عند بعض الأماكن، وتم إزالة آثار تجمعات مياه الأمطار التي تكونت على الطريق الساحلى الدولى لبعض الوقت .