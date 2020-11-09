شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 150 طالبًا وطالبة.. انطلاق مسابقات الملعب الكبير بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات مسابقة الملعب الكبير على مسرح الجامعة برعاية الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالتعاون بين جامعة قناة السويس ووزارة الشباب والرياضة.

من جانبه نقل الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية تحيات الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مشيرا إلى أن المسابقة تعد أكبر تجمع لاكتشاف المواهب الطلابية بالجامعة من غناء وعزف وتمثيل وشعر وإنشاد ديني.

وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، أن المسابقة تقام للعام الثاني على التوالي وتتضمن أيضا سؤال وجواب وجوائز فورية لكافة الفاعليات، بالإضافة إلى تنظيم دوري المعلومات بمشاركة ١٠٠ طالب وطالبة.

تأتي المسابقة بتنظيم متميز من «أسرة طلاب من أجل مصر» ورائدها الدكتور محمد جودة البقري.

قام بتقديم المسابقات الإعلامي أشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، وبحضور مدير عام الاتحادات النوعية محي بدير .

تمت فعاليات المسابقات بتنظيم من إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبدالله عامر مدير عام الإدارة.