الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبى بـ 4.4 مليار جنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 57 مليون جنيه مخالفات كهرباء و4.3 مليار قضايا تهرب ضريبى واموال عامة خلال أسبوع .

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدرات مباحث الأموال العامة والتهرب الضريبي والكهرباء بالإشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمختلف المحافظات.

وشملت الحملات، ضبط 6904 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 57438116 جنيه.

كما ضُبط (1755) قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة على النحو التالى: (156) قضية ضرائب عامة، كشف (80) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (110) قضية فى مجال الجمارك ، (15) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (321) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (836) حكم قضائى، (225) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (9) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة، اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى - توظيف أموال - تهريب جمركي للبضائع)، (3) قضايا فى مجالات(اختلاس مال عام- إستغلال نفوذ حقيقي - غسل أموال) بقيمة إجمالية بلغت (4316632448 جنيه مصرى)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وفى سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط 1995 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض-أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، بالإضافة إلى ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا (6 متهمين) ارتكبوا 3 وقائع متنوعة.