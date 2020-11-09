محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: داهم ضباط مكافحة المخدرات، البؤر الإجرامية وأوكار الكيف و ملاحقة وتعقب القائمين على تجارة المخدرات وترويجها بمختلف المحافظات للحد من انتشارها وحماية الشباب من براثن الإدمان. وتكللت الجهود على مدار أسبوع عقب حملات مشتركة من قطاعي الأمن العام والأمن المركزي وضباط مكافحة المخدرات من ضبط 1428 قضية اتجار فى المواد المخدرة بإجمالي 1520 متهمًا. وعثر بحوزة المتهمين على 230 كيلو حشيش و 222 كيلو بانجو و28 كيلو هيروين و2 كيلو أفيون و18 كيلو استروكس و1.8 كيلو فودو، بالإضافة إلى 143 ألف و372 قرص مخدر مختلف الأنواع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: سقوط 1520 تاجرًا بحوزتهم نصف طن و143 ألف قرص مخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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